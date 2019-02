Wenninckstraat in Ieper tijdelijk afgesloten Christophe Maertens

19 februari 2019

15u28 3

Tussen woensdag 20 en zaterdag 23 februari zijn er werken van nutsmaatschappijen in de Wenninckstraat in Ieper, het kleine straatje van een van de vleugels van de school Immaculata.

“Door deze werken zal de straat worden afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding via de Merghelynckstraat”, zegt bevoegd schepen Ives Goudeseune (sp.a). “In de loop van maart zal de Wenninckstraat uit veiligheid volledig worden afgesloten voor alle verkeer. De straat ligt namelijk vlakbij de oude Kliniek Zwarte Zusters die momenteel wordt afgebroken. Ook in maart is er een omleiding via de Merghelynckstraat.” Tussen 4 en 8 maart zullen ook voetgangers en fietsers niet door het straatje kunnen. “Dat is om alles veilig laten verlopen daar in de buurt”, aldus nog de schepen.