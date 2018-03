Wellicht meer dan 100 skeletten onder De Meersen 08 maart 2018

02u40 0 Ieper Door een enorme schat aan archeologische vondsten op de site De Meersen zullen de werken daar vertraging oplopen. Dat zeggen althans sp.a en Open Ieper, die op de gemeenteraad hun ongerustheid lieten blijken. "Bouwheer 3D Real Estate heeft ervaring met dergelijke grote projecten, de huidige timing blijft behouden", aldus schepen Dominique Dehaene (CD&V).

Op de site De Meersen wil bouwontwikkelaar 3D Real Estate wooneenheden en een ondergrondse garage bouwen. "Het archeologisch vooronderzoek toonde aan dat de ondergrond heel wat restanten bevat van de rijke geschiedenis van de site", zegt raadslid Emmily Talpe (Open Ieper). "Onze vrees dat dit voor een vertraging zou zorgen, blijkt niet ongegrond. In de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) werd toegelicht dat de start van de bouwwerken is opgeschort naar aanleiding van de archeologische werken, die nog steeds lopende zijn. 3D Real Estate zegt dat de effectieve bouwwerken pas in september van dit jaar kunnen beginnen. Die werken zouden twee jaar duren, wat wil zeggen dat het project pas in 2020 klaar zal zijn."





Raadslid Philip Bolle (sp.a) vernam dat er mogelijk meer dan 100 skeletten van begraafplaatsen rond de Sint-Niklaaskerk in de grond zouden zitten, naast sporen van vroegtijdige bevolking. "Al deze vondsten zullen wellicht gevolgen hebben voor de werken. De vraag is of het noodzakelijk is om alle skeletten op te graven. Mij lijkt daar geen ontkomen aan, gezien ze een ondergrondse parking komt. Dat zal tot een meerkost leiden, omdat alles met het nodige respect zal moeten gebeuren."





"De stad is niet betrokken bij de opgravingen, maar er is inderdaad de kans dat er meer skeletten gevonden en opgegraven moeten worden dan aanvankelijk geraamd. 3D Real Estate is een professionele speler op de markt en heeft rekening gehouden met een mogelijke meerkost. Er kan geen enkele overheid worden gevraagd tussenbeide te komen in de kosten", aldus bevoegd schepen Dominique Dehaene (CD&V) (CMW)