Wegomleiding voor Ieperfest 03 augustus 2018

Langs de Poperingseweg, ter hoogte van danscafé Bubastis, vindt op vrijdag 10 augustus het jaarlijkse 'Ieper Hardcore Festival' plaats, beter bekend als Ieperfest.





Dat brengt heel wat volk op de been en daarom zal het doorgaand verkeer tussen de Omloopstraat en de Hazewindestraat tijdens het festival niet mogelijk zijn. Het festival zelf blijft wel bereikbaar voor bezoekers, organisatie en artiesten. In functie van het festival zal de Hazewindestraat worden afgesloten van donderdag 9 augustus om 9 uur tot maandag 13 augustus om 12 uur. Dit betekent dat er gedurende deze 4 dagen geen verkeer mogelijk is op dit traject.





De bezoekers komende van de A19 dienen de afrit 4 'Ieper Centrum' te nemen en dan de wegwijzers te volgen. Bezoekers komende vanuit Poperinge/Frankrijk worden omgeleid via de Noorderring, kruispunt met Veurnseweg en zo via de Haiglaan richting Poperingseweg.