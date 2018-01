Wegenwerken aan Oostkaai 02u36 1

Van 8 tot en met 12 januari worden er in de Oostkaai in Ieper en dat tussen de Bargiestraat en de Zwanhofweg. Tijdens de werken zal er in de richting van Boezinge eenrichtingsverkeer zijn. Het verkeer in de richting van Ieper moet een omleiding volgen via de Bargiestraat, Rozendaalstraat en de Zwaanhofweg.





Fietsen blijft wel mogelijk in beide richtingen. (CMW)