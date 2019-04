Weg afgesloten door kilometerslang modderspoor LSI

03 april 2019

Bron: LSI

De weg tussen De Klijte (Heuvelland) en Dikkebus (Ieper) is woensdagavond een tijdlang voor alle verkeer afgesloten. De Dikkebusseweg lag bedekt onder een laag modder en dat zorgde voor gladheid. De brandweer van de zone Westhoek had ruim twee uur nodig om het wegdek opnieuw schoon te spuiten. De klus startte rond 20.30 uur. Aanvankelijk zorgde de brandweer voor signalisatievoertuigen om automobilisten op de gevaarlijke situatie te wijzen maar toen auto’s aan onaangepaste snelheid bleven voorbij razen, werd beslist om de weg volledig af te sluiten. Wellicht was de modder afkomstig van tractoren die op de akker hadden gewerkt. Als de vervuiler wordt gevonden, zal hij de rekening van de poetswerken gepresenteerd krijgen.