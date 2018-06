Weer inbraak in dienstencentrum 't Hofland 29 juni 2018

Voor de vierde keer in enkele weken tijd is er opnieuw ingebroken in het dienstencentrum 't Hofland, langs de Dikkebusseweg in Ieper.





Dit keer was dat het geval in een bijgebouwtje waar de drankvoorraad opgeborgen staat. Er werd wat schade aangericht maar de buit is gering. "Wat drank en kleingeld, meer werd niet gestolen", zegt commissaris Georges Aeck van de lokale politiezone Arro Ieper. "Maar de opeenvolging van feiten is vervelend. De aangerichte schade is ook groter dan de buit. We vermoeden dat dit het werk is van lokale mensen."





