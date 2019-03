Weer hommeles op Vismarkt Ieper, zonder erg deze keer Alexander Haezebrouck

23 maart 2019

13u47 0 Ieper Vrijdagnacht verliep in Ieper alweer niet helemaal zonder slag of stoot. Op Facebook werd gewag gemaakt van een zware vechtpartij waarbij de politie niet ingreep. “Klopt niet, het was een discussie tussen 20 personen en wij waren aanwezig om te bemiddelen en de gemoederen te bedaren”, klinkt het bij de politiezone Arro Ieper.

De eerste vechtpartij vrijdagavond gebeurde op de Grote Markt tussen twee personen. Beiden raakten enkel lichtgewond en werden door de politie bestuurlijk aangehouden. Later op de avond zag de politie op hun camerabeelden dat er een verhitte discussie was ontstaan op de Vismarkt tussen zo’n 20 personen. “We zijn meteen ter plaatse geweest om de gemoederen te bedaren wat uiteindelijk ook gelukt is, daar zijn geen slagen gevallen”, klinkt het bij de politiezone Arro Ieper. Tegen de ochtend werd op de Vismarkt wel nog één persoon bestuurlijk aangehouden omdat hij er amok maakte. Begin deze maand was er een zware vechtpartij op de Vismarkt waarbij één persoon een glas in het gezicht kreeg. Vorig weekend was er een klein incident met Polen. In december vorig jaar was er een zwaar incident toen een slachtoffer plots geslagen werd met een baseballknuppel. Het stadsbestuur nam ondertussen maatregelen om vechtpartijen en andere baldadigheden in te dijken in de Ieperse uitgaansbuurt. Zo kan iemand een GAS-boete krijgen van 60 euro als hij met glas op straat komt en zijn er extra politiepatrouilles in de buurt.