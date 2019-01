Weer even gasalarm aan ontplofte woning in de Polenlaan Sloop van woning Gisèle Seynaeve is nog niet voor morgen VHS

16 januari 2019

15u47 3 Ieper De brandweer repte zich woensdag op de middag weer naar de Polenlaan, nadat er opnieuw een gasgeur was gemeld aan de ontplofte woning van Gisèle Seynaeve (76). Het bleek vals alarm. Intussen gaat het leeghalen van de woning verder. Daarna wordt het pand gesloopt.

Arbeiders die bezig waren aan het opgebroken trottoir in de Polenlaan, sloegen woensdagvoormiddag iets na half twaalf alarm nadat ze een gasgeur roken. Met de explosie van maandagmiddag in het achterhoofd, namen ze geen risico. De brandweer snelde ter plaatse maar metingen wezen uit dat er niks aan de hand was. Het voorval zorgde wel voor enige nervositeit in de buurt. De enorme ontploffing van maandag heeft een diepe indruk nagelaten. De klap was zo hevig dat de wastafel uit de vernielde badkamer van Gisèle Seynaeve drie woningen verderop in een dakgoot belandde.

Sloop wordt een delicate klus

De ergst getroffen woning zal moeten afgebroken worden. Maandagavond al, werd een deel van de voorgevel gesloopt omdat die op instorten stond. Sindsdien probeert een aannemer met de grootste omzichtigheid om persoonlijke spullen van de bewoonster te recupereren. Dat gebeurt het eerst op het gelijkvloers. Dat wordt vervolgens gestut om nadien ook naar de eerste verdieping te kunnen, om na te gaan wat daar kan gerecupereerd worden. Als dat veilig kan, is nadien de zolderverdieping aan de beurt. Daarna kan begonnen worden met de sloop van de woning. Dat zal omzichtig gebeuren omdat nog niet duidelijk is hoe groot de schade is aan de naastgelegen panden. Die zullen in elk geval worden gestabiliseerd, om elk instortingsgevaar te vermijden. Tijdens de sloopwerken wordt de Polenlaan mogelijk een tijdlang afgesloten.