Webstek deelgemeenten zo goed als klaar 09 juni 2018

02u45 0 Ieper "Een module voor deelgemeenten op de website van Ieper is quasi afgewerkt." Dat heeft Iepers schepen Dieter Deltour (CD&V) op de laatste gemeenteraad meegedeeld.

Het was gemeenteraadslid Emmily Talpe (Open Ieper) die vorig jaar het voorstel lanceerde voor een webstek voor dorps- en wijkraden. "Vandaag vind ik echter amper informatie terug over de activiteiten of contactgegevens van onze wijk- en dorpsraden", klinkt het bij Talpe. "Nochtans zijn die belangrijk voor de lokale dynamiek: ze organiseren activiteiten, kunnen problemen aankaarten en advies geven. Met een eigen website gelinkt aan de stedelijke website zouden de inwoners snel informatie kunnen vinden." Volgens schepen Deltour zal dat weldra het geval zijn. "Er ontbreekt enkel nog wat historiek, enkele links en wat fotomateriaal voor de webstek", aldus Deltour. "Onze websitebouwer is bezig met het aanpassen van onze homepagina en het ontwikkelen van een dropdownmenu om zo de keuze van deelgemeente te kunnen maken. Zodra alles technisch en tekstueel in orde is, wordt dit online gezet." (CMW)