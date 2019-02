Wat met gendergelijkheid bij Ieperse personeel? Christophe Maertens

27 februari 2019

07u29 0 Ieper Op de gemeenteraad van maandagavond vroeg gemeenteraadslid van Groen Veerle Billiau zich luidop af hoe het zit met de man-vrouwverdeling bij het personeel van de stad. “Heel wat steden hebben een actieplan voor gendergelijkheid, dus ook op lokaal niveau kunnen we voor gendergelijkheid iets betekenen”, aldus het raadslid.

“Op 8 maart is het internationale vrouwendag en die dag staat in het teken van de strijdbaarheid en gevoel van solidariteit van en voor vrouwen overal ter wereld”, zegt Veerle Billiau. “De strijd voor gelijke kansen en een gelijke behandeling van vrouwen is er een van elke dag. Onze fractie is overtuigd van een structurele aanpak van ongelijkheden.”

Het stadsbestuur zegt gelijke kansen voor iedereen en een behandeling voor vrouwen te onderschrijven. “Er is nog een pak werk aan de winkel. Ook in de politiek trouwens, in Vlaanderen zijn er op 300 burgemeesters slechts 45 vrouw.”

Bij het Ieperse personeel zijn de vrouwen in de meerderheid: 243 vrouwen of 53,5 procent en 211 mannen of 46,5 procent. De spreiding is relatief evenwichtig bij alle diensten. Al zijn er bij de dienst welzijn een pak meer vrouwen te zien: 53 tegenover 11 mannen. Bij de technische dienst zijn er 4 vrouwen en 54 mannen en bij de groendienst 3 vrouwen en 39 mannen. “Dat ligt deels door het stereotiepe van de functies, wat niet betekent dat we er geen stappen kunnen zetten, ook Vlaanderen zet hier sterk op in, zodat meisjes meer technische richtingen gaan volgen en mannen richtingen in de zachter sectoren”, klinkt het nog.