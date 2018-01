Wandelpad opnieuw toegankelijk 02u37 0

Het onverharde wandelpad dat te vinden is aan de buitenkant van de Kasteelgracht langs de lage vestigingsmuur in Ieper is weer toegankelijk.





Er werd een houten brugje aangebracht. "Het pad, tussen de Rijselstraat en het sportcentrum, was onderbroken door de ingrijpende werken ter hoogte van de overwelfde Ieperlee, niet ver van de rotonde van de Zuiderring met de Rijselseweg. Tijdens die werken werd de Zillebeek verbreed en daardoor konden wandelaars het pad niet meer gebruiken", aldus de stad Ieper. "We hebben daarom een wandelbrugje gebouwd. Op het onverharde wandelpad is het laatste restant van het vroegere vestingsmoeras te zien. Het padje maakt ook deel uit van het waternetwerk Ieperboog en andere uitgestippelde wandelroutes."





(CMW)