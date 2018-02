Wagen gaat uit de bocht en belandt tegen boom 12 februari 2018

Op de weg tussen Kemmel (Heuvelland) en Ieper is zaterdagochtend rond 7.30 uur een wagen uit de bocht gegaan en tegen een boom geknald. Mogelijk ging de Citroën Xsara op een gladde ijsplek aan het slippen.





Automobilist I.L. (50) uit Ieper zat gekneld in zijn voertuig. De brandweer moest zijn ingedeukte deur verwijderen vooraleer hij de wagen kon verlaten. Hij had pijn aan de schouder maar raakte niet zwaargewond. Op het ogenblik van het ongeval schommelde de temperatuur rond het vriespunt. Dat zorgde her en der voor gevaarlijk gladde plekken op het vochtige wegdek. Ongeveer op hetzelfde tijdstip belandde langs de Poperingestraat in Heuvelland ook een wagen tegen een boom. D.P. (48) uit Ieper bleef daarbij ongedeerd. (LSI)