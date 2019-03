Wagen belandt in de gracht, automobilist ongedeerd Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

In de Ruuschaartstraat in Voormezele is zondag rond 18.15 uur een automobilist in de gracht beland. De bestuurder reed richting Sint-Elooi toen hij de controle over zijn stuur verloor. Hij ging aan het slingeren, botste tegen een paar bomen en kwam tot stilstand in de gracht. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar de bestuurder bleef ongedeerd. Vooral zijn auto heeft zware schade opgelopen. Door het ongeval was de Ruuschaertstraat tussen de Dikkebusseweg en de Kemmelseweg een tijdje afgesloten.