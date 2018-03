Wachttijden in Auris steeds korter 23 maart 2018

Twee jaar geleden, op 29 maart 2016, heeft het nieuw administratief centrum Auris de deuren geopend. Het stadsbestuur evalueerde nu de werking. Er kwamen in totaal 108.798 bezoekers over de vloer. "Bovendien is de wachttijd voor de bezoekers flink gedaald", klinkt het. "Vroeger bedroeg die 9,5 minuten, terwijl dat nu gemiddeld 3,5 minuten is. Ook maken de meeste mensen hun afspraak online. Onze website kende vorig jaar een enorme groei. In 2017 kregen we 173.000 bezoekers, 36 procent meer in vergelijking met het jaar daarvoor. Daarnaast werden er sinds de lancering van het thuisloket al 2.800 attesten en akten opgevraagd." (CMW)