Waarnemingsavond en sterrenkijkdagen Christophe Maertens

04 maart 2019

18u41 0 Ieper Op vrijdag 1 maart is er een waarnemingsavond in de volksterrenwacht in Zillebeke. Later op de maand zijn er ook enkele sterrenkijkdagen.

“De waarnemingsavond is een unieke kans om waar te nemen door de grootste semiprofessionele telescoop van de Benelux om sterren, planeten, stelsels en nevels te bekijken ”, zegt Ineke De Tollenaere, medewerker van de volkssterrenwacht. “De avond vindt plaats op 1 maart om 20 uur. Bij regen of zware bewolking gaat de avond niet door, hou de site www.astrolab.be daarvoor in de gaten. Inschrijven hoeft niet en de avond is gratis. Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart, telkens van 19 uur tot 23 uur, staan twee sterrenkijkdagen op het programma. Deelnemers kunnen kennis maken met de nachthemel en hemelobjecten bewonderen door de telescopen in beide sterrenwachten. Bij slecht weer is er een vervangprogramma. Ook de kijkdagen zijn gratis en hoeft niet te worden ingeschreven. De sterrenwacht AstroLAB IRIS bevindt zich langs de Verbrandemolenstraat in Zillebeke.