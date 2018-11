VTI wil Rode Neuzen School worden DIRECTIE BEGAAN MET GEESTELIJKE GEZONDHEID LEERLINGEN CHRISTOPHE MAERTENS

27 november 2018

02u23 0 Ieper Het VTI in Ieper gaat voortaan meer aandacht schenken aan de geestelijke gezondheid van de leerlingen. De school heeft daarvoor een ruimte vrijgemaakt waar scholieren met elkaar kunnen praten of een luisterend oor vinden. Het VTI werkt zo mee aan de campagne van Rode Neuzen Dag om een Rode Neuzen School te worden.

"Twintig procent van alle Vlaamse jongeren worstelt met een psychisch probleem, soms zelfs meer dan een. Dat cijfer zal in onze school vermoedelijk ook wel zo pijnlijk groot zijn", vermoedt VTI-woordvoerder Coeny Veryser. "Voor een generatie die nochtans gretig allerlei ervaringen en emoties deelt via sociale media is dat een verrassende vaststelling. Blijkbaar vinden jongeren het moeilijk om psychische problemen te bespreken met leeftijdsgenoten. De stap naar een leerkracht of leerlingbegeleider is zelfs nog groter, zo blijkt uit de cijfers. Bij ons staan onze leerlingen centraal, ook op vlak van geestelijk welzijn. Daarom springen we volop op de kar van de Rode Neuzen-campagne en maken we van psychische zorg een speerpunt." De school vormde een vroegere stille ruimte om tot een rustgevende 'chill-outroom'. "Er liggen allerlei informatiebrochures en ook tablets met internetverbinding, zodat leerlingen ook online kunnen chatten."





Relaxruimte

De leerlingen kunnen vanaf 30 november elke vrijdagmiddag in de ruimte relaxen, met elkaar praten, ervaringen delen of gewoon even hun verhaal doen."





In de chill-outroom zullen acht leerkrachten en leerlingenbegeleiders dienst doen als luisterend oor en een aanspreekpunt zijn voor de leerlingen. Het zijn geen professionele hulpverleners, maar ze kunnen wel belangrijke brugfiguren zijn tussen de leerling en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, Therapeuten voor Jongeren - waar onlangs nog in Ieper een huis werd geopend - en andere instanties.





Rode Neuzen

"Ook onze leerlingenraden steken hun schouders onder de actie. Ze verkopen op school zoveel mogelijk Rode Neuzen (5 euro). De opbrengst gaat naar de Rode Neuzen Dag. Die biedt promofolders en hulpmateriaal met werkwijzers voor onze leerlingenbegeleiders aan om leerlingen te helpen bij rouw en verlies, pestgedrag, faalangst, zelfdoding of depressie. De boodschap is dus: koop Rode Neuzen en dan proberen wij die allemaal in dezelfde richting te krijgen om samen dat cijfer van twintig procent terug te dringen."





Deze week worden wel meer acties gedaan rond geestelijke gezondheid. Op verschillende plaatsen in België en Nederland werken hogescholen en universiteiten samen rond psychologische thema's. Morgen zullen studenten toegepaste psychologie van Hogeschool VIVES campus Kortrijk om 14 uur actie voeren in Ieper. In samenwerking met 'Te Gek?!' willen de studenten mentale gezondheid meer bespreekbaar maken. Op de Grote Markt zullen de jongeren het internationaal teken van de psychologie vormen.