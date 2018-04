VTI ontvangt lagere scholen 26 april 2018

Het VTI van Ieper kreeg op 19 april bezoek van leerlingen van het 5de en 6de leerjaar van de VBS Wijtschate. Het was de bedoeling dat de jongens en meisjes even konden proeven van het leven in de middelbare school. Ze kregen een rondleiding in alle afdelingen en een demo-les. Ook andere lagere scholen uit de regio brengen een bezoek aan het VTI, zowel uit Ieper, Heuvelland en zelfs Staden. Het VTI hoopt daarmee kinderen te overtuigen om te kiezen voor de school.





(CMW)