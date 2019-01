Vrouwenoplichter vangt bot: 9 jaar cel blijft Slachtoffer uit Ieper opgelucht: “zijn plaats is in de gevangenis” Jelle Houwen

08 januari 2019

15u39 0 Ieper Een 36-jarige man uit Oostende, die jarenlang zwakbegaafde vrouwen oplichtte en hen genadeloos pluimde, heeft van de strafrechter deze ochtend dezelfde zware straf gekregen: 9 jaar effectief. Het verzet dat de man aantekende haalde dus niets uit. Irfan O. verliet met grote verwonderde ogen de rechtszaal. “Zijn straf is terecht”, zegt slachtoffer K.V. uit Ieper. “Hij zou anders toch gewoon doorgaan.”

De man kon vijf jaar lang zijn gang gaan tot hij in november werd opgepakt door de politie in Oostende. Dat kwam nadat hij krot daarvoor een arrestatiebevel had gekregen om in totaal 9 jaar cel te gaan uitzitten. Die celstraf kreeg Irfan O., een man van Turkse afkomst die perfect Nederlands spreekt, in twee delen.De man had eerder al 4 jaar effectief gekregen in 2017 voor 25 slachtoffers maar werd toen niet onmiddellijk aangehouden. Een vergissing, want die straf maakte geen indruk op hem en hij bleef maar doorgaan. De 4 jaar cel die hij kreeg was eerder al definitief geworden. Maar ook na 2017 maakte hij minstens nog eens 10 slachtoffer. Hij kreeg er in oktober nog eens 5 jaar extra voor, deze keer wél met onmiddellijke aanhouding. En zo belandde O. in de gevangenis, tot zijn eigen verbazing overigens. “Ik weet echt niet waarom ik hier moet komen, mevrouw de rechter. Ik las in de krant iets over een zaak tegen mij”, sprak hij nog nadat hij verzet aantekende.

Gewillige slachtoffers

Nochtans weet O. heel goed wat hij uitgevreten heeft. De man lichtte in totaal sinds 2013 minstens 35 zwakbegaafde vrouwen, van Brugge tot Oostende en Ieper en ook 1 man op door zich op sociale media te uiten als ‘Jonas Bruine’ en hun vertrouwen te winnen. Eenmaal hij dat had knoopte hij zo snel mogelijk een relatie aan en probeerde bij hen in te gaan wonen. Dat lukte vaak waardoor hij vrij spel had om er of met hun geld of met hun bezittingen vandoor te gaan. De drie slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden worden integraal vergoed. Een van hen is K.V. (34) uit Ieper, die 8.500 van O. krijgt. “Ik viel in augustus vorig jaar als een blok voor hem. Hij was als de prins op het witte paard, en deed me tal van beloftes. Hij wou snel bij me samenwonen maar vanaf toen ging het verkeerd. Ik merkte dat er al eens geld of wat juwelen verdwenen thuis, maar sloeg er geen acht op. En dat mijn bankkaart geblokkeerd was en er tal van online aankopen werden gedaan. Altijd dure zaken: iPhones en smartwatches. Hij stal uiteindelijk zelfs mijn auto en verkocht die door. Geloof me: hij zit echt op zijn plaats in de gevangenis.”, zegt de vrouw. Zij krijgt het geld nu integraal terug van de rechter. Die toonde geen enkele medelijden met O. “Het werd tijd dat je opgepakt werd, want tot voor kort bleef je maar bezig met slachtoffers zoeken op Facebook. Je was anders nooit gestopt.” En dus gaf ze O. opnieuw 9 jaar effectief. Hij kan nu wel nog in beroep gaan tegen zijn straf.