Vrouwenoplichter die negen jaar cel kreeg: "Ik weet niet wat er aan de hand is" 21 november 2018

02u25 0 Ieper De 36-jarige Irfan O., die pas vorige week woensdag kon opgepakt worden, is het niet eens met de negen jaar cel die hij kreeg omdat hij minstens 35 vrouwen oplichtte. "Ik weet echt niet wat er aan de hand is, mijnheer de rechter", beweerde de man gisteren.

Irfan O., een man van Turkse afkomst, stond gisteren voor de rechter. "Ik weet echt niet wat er aan de hand is, mijnheer de rechter", sprak hij. "Ik zat in het buitenland toen ik plots iets over mij las in de gazet. Ik ben toen teruggekeerd. Hier ben ik dan opgepakt."





Irfan O. werd vorige week in Oostende bij een verkeerscontrole gearresteerd toen de agenten hem herkenden. Hij moet hier een celstraf van liefst negen jaar uitzitten omdat hij sinds 2013 minstens 35 zwakbegaafde vrouwen en één man oplichtte.





Jonas Bruine

Onder de schuilnaam 'Jonas Bruine' knoopte hij op sociale media relaties aan met zijn slachtoffers. In verschillende gevallen ging hij zo snel mogelijk inwonen bij het slachtoffer, zoals bij een vrouw van 34 uit Ieper. De weken daarna haalde hij al haar geld van de bank én verkocht hij haar auto. Toen de vrouw protesteerde, vertrok hij met slaande deuren, op naar een volgend slachtoffer.





Vier van de negen jaar gevangenisstraf zijn al definitief. Die vier jaar kreeg hij in 2017. Hij tekende toen ook beroep aan, maar daagde nooit meer op in de rechtbank. Op 9 oktober kreeg hij voor de eerste feiten echter nog een jaar extra, en voor tien nieuwe feiten nog eens vier jaar gevangenis. Daartegen tekent hij nu verzet aan. "Maar ik moet mijn advocaat nog eens bellen, zodat die kan kijken waarover het gaat", sprak Irfan O. gisteren. De rechter geeft hem daarvoor tijd tot 11 december. Dan komt de zaak opnieuw voor. (JHM)