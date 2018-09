Vrouw voor rechter na stelen dure fietsen 04 september 2018

Een vrouw (27) uit Nieuwpoort moet zich voor de Ieperse rechter verantwoorden voor het stelen van twee dure MTB's met een list in fietswinkel Minne Sport in Ieper. J.D., die haar kat stuurde naar de rechtbank, staat terecht voor oplichting, valsheid in geschrifte en het gebruik van valse stukken. De vrouw had in de zaak twee fietsen mee naar huis genomen, voor een totaal van bijna 5.000 euro, en ze beloofde bij haar thuiskomst onmiddellijk over te schrijven. Ze stuurde het slachtoffer een foto van het betaalscherm van de bankapplicatie. Het geld werd echter niet overgeschreven. De beklaagde riskeert een effectieve celstraf en een geldboete. De slachtoffers vragen een schade vergoeding van meer dan 4.000 euro. Een fiets werd beschadigd teruggevonden - de tweewieler had nog een verkoopwaarde van 750 euro - maar het tweede exemplaar is spoorloos. Vonnis op 1 oktober. (CMW)