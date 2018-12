Vrouw van boer Joël overvallen op erf Christophe Maertens

03 december 2018

16u31 0

Lydia Salipong, de vrouw van de bekende boer Joël Martain uit Zillebeke, vraagt op de rechtbank van Ieper een schadevergoeding nadat ze dieven op de erf van haar hoeve betrapte. De drie verdachten moeten zich voor de rechter in Ieper verantwoorden. “Ik kan nog steeds niet slapen”.

Op 29 april van dit jaar eindigde een doelloze rondrit van drie kompanen met een inbraakpoging op de boerderij van Joël Martain in Zillebeke. Die man raakte samen met zijn zoon Marc bekend door het programma Jambers en hun exotische liefdes. Zoon Marc haalde ooit zijn rijbewijs na zeventig (!) pogingen. De vrouw van vader Joël, Lydia Salipong, werd die dag in april verrast door enkele mannen die de boerderij van Joël hadden binnengedrongen. Ze waren over een afsluiting geklommen. Daarop werden ze betrapt door de vrouw en namen de benen. Volgens het slachtoffer droegen de indringers een bivakmuts en was een van hen gewapend met een fitnesshalter. De drie werden in de kraag gegrepen door de politie. In hun wagen troffen de agenten onder meer een luchtdrukpistool, bivakmutsen en werkmateriaal aan. Bij de overbrenging naar het politiecommissariaat haalde een van de daders, K.M. (31) uit Mesen, fel uit naar enkele politiemensen. M. schreeuwde bedreigen in de vorm van “Ik doe je kinderen dood” en “Ik ga je opzoeken en ik zou je moeten dooddoen”. “Politiemensen hoeven dit echt niet te pikken en daarom vragen die mensen een schadevergoeding. Het gaat hier immers over zware bedreigingen”, aldus meester Marie Meganck, die de politiemensen bijstaat.

Op de rechtbank vroeg de openbare aanklager een jaar effectieve celstraf tegen K.M. Kompaan M.D. (24) uit Poperinge, die verstek liet gaan, riskeert eveneens een jaar cel en J.L. (23) kijkt tegen acht maanden met uitstel aan. “Die drie waren die dag doelloos aan het rondrijden. Ze kochten een bak bier op de Zwarteberg. Daarna trokken ze naar die boerderij. Mijn cliënt wist echter niet wat de andere van plan was. Het was niet zijn bedoeling om binnen te breken”, aldus meester Alain Vanryckeghem over zijn cliënt J.L.

Beklaagde K.M. gaf toe dat hij dronken was op het moment van de feiten en zei dat dat geen excuses mocht zijn. Zijn raadsman, meester Herman Baron, vroeg zich af of er hier wel sprake was van een inbraakpoging. “Er is nergens braak gebeurt”, klonk het.

Voor het slachtoffer zijn de feiten echter heel ernstig. “Ik schrok mij dood toen ik die mannen daar plots zag”, zucht Lydia Salipong. “Ik slaap nog steeds niet en nog steeds ben ik bang dat die mensen terug zouden komen.” “Die vrouw is zeer moedig geweest, maar achteraf komt de mentale klap”, voegde advocaat Marc Decramer er nog aan toe. Vonnis op 7 januari.