Vrouw naar rechter voor valse zwangerschap 10 juli 2018

Een vrouw uit Heule veinsde dat ze zwanger was en streek zo een geboortepremie op. Ze kreeg een attest van zwangerschap door gebruik te maken van urine die niet van haar was.





Ze staat voor de rechter in Ieper voor tal van feiten van oplichting. J.V. (28), die toen nog in Wervik woonde, bood een heleboel zaken te koop aan op internet, liet zich betalen, maar goederen leveren deed ze niet. Ze verkocht onder meer valse tickets voor Pinkpop, Thunderdome, Tomorrowland, AC/DC en U2. "Het ging steeds om kleine bedragen", aldus de openbare aanklager. "Daarmee hoopte ze onder de radar van het gerecht te blijven." De procureur tilde zwaar aan het feit dat de beklaagde totaal geen spijt toonde en vorderde drie jaar cel, waarvan de helft met uitstel. "Misschien kunnen voorwaarden haar toch weer op het rechte pad brengen", aldus de aanklager. Vonnis op 13 juli.





(CMW)