Vrouw lichtgewond na crash op Brandhoek 20 april 2018

Langs de Poperingseweg in Vlamertinge, op de Brandhoek, is woensdagnacht een spectaculair ongeval gebeurd. Wendy D. (31) uit Poperinge verloor om nog onbekende reden rond 0.30 uur de controle over het stuur van haar kleine Peugeot . De Peugeot raakte links van de weg af, schampte tegen een boom, ramde een verkeersbord en maaide een vuilnisbak weg. Het voertuig kwam wat verderop tot stilstand in het midden van de rijweg. De bestuurster kon zonder al te veel problemen uit de wagen worden gehaald. De vrouw werd voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht. (VHS)