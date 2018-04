Vrouw gewond na crash op rotonde: kunstwerk 'Agonie' beschadigd HANS VERBEKE

11 april 2018

17u21 0

Een bestuurster is woensdagochtend rond 3.30 uur tegen het kunstwerk op de grote rotonde aan de Noorderring en de Bellestraat beland. De 53-jarige vrouw uit Noord-Frankrijk was op weg naar haar werk, maar viel in slaap achter haar stuur. Ze kwam met haar Opel Corsa uit de richting van Ieper en reed zonder remmen rechtdoor. De wagen botste met de linkervoorzijde tegen de sokkel van het kunstwerk 'Agonie', dat sinds 2012 op de rotonde staat en het leed van de paarden tijdens de Groote Oorlog uitbeeldt. Door de klap werden tientallen bakstenen uit de sokkel gekatapulteerd. De rode Opel Corsa was ernstig beschadigd. De brandweer hielp de onfortuinlijke bestuurster uit het voertuig. De vrouw werd voor verzorging naar het Jan Ypermanziekenhuis overgebracht.