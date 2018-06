Vrouw gewond bij botsing aan afrit A19 22 juni 2018

Een automobiliste uit Ieper is gisterennamiddag gewond geraakt bij een ongeval aan de afrit van de A19 in Zonneke. Ze kwam iets voor 15 uur met haar Mini Cooper uit de richting van Ieper toen er voor haar een Renault Scenic opdook. Die bestuurder had net de autosnelweg A19 verlaten en wilde de weg dwarsen om richting Ieper te rijden. Door de klap raakten beide voertuigen zwaar beschadigd. De brandweer snelde ter plaatse om het verkeer langs de Briekestraat tussen Ieper en Zonnebeke te leiden en de brokstukken op te ruimen. (LSI)