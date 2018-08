Vrouw dient klacht in na dood pasgekochte puppy 01 augustus 2018

02u38 0 Ieper Een vrouw uit Ieper voelt zich bedot bij de aankoop van twee honden. Nadat ze voor elk van dieren 785 euro neerlegde, overleed weinig later een van de viervoeters. Het gaat niet om een alleenstaand geval. "Ik laat het hier echt niet bij."

In juni kocht Joela De Groof uit Ieper bij het Puppy House in Boechout een labrador en een bordercollie. "Allebei met een prijskaartje van 785 euro", klinkt het. "Ik had de zaak gevonden op internet. Alles zag er normaal uit. Ook de recensies waren goed." Bij de aankoop kreeg Joela een hele hoop informatie, maar ze kreeg geen paspoort te zien. "Dat zat mooi in een hoesje.





Pas toen we buiten waren, merkten we dat de honden uit Oost-Europa afkomstig waren. We hadden ze dan echter al betaald." Na vier dagen kreeg de labrador diarree en moest hij braken. Negen dagen na de aankoop overleed het dier. "En na zijn dood moesten we vier dagen later ook een andere hond van mij - die besmet raakte met parvovirose- laten inslapen." De vrouw diende klacht in. "Blijkbaar zijn er mensen met gelijkaardige verhalen. We proberen ons een beetje te groeperen en hopen hier een einde aan te maken." Joela De Groof bevestigt dat ze de aankoopsom kreeg terugbetaald. "Maar pas na lang aandringen", klinkt het. "Het gaat mij echter niet om het geld, maar de manier waarop die mensen met honden omgaan kan gewoon niet." (BVDH/CMW)