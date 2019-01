Vrouw die 17 auto’s bekraste, was niet aan haar proefstuk toe: “Ik handel uit onweerstaanbare drang” Daderes betaalt nu nog altijd voor schade die ze in 2014 aanrichtte aan ruim 60 auto’s Hans Verbeke

16 januari 2019

17u46 0 Ieper “Ik weet dat ik de slachtoffers nooit zal kunnen vergoeden, maar het was sterker dan mezelf.” Zo ongeveer klonk de verklaring van Magda D. (58), toen de politie haar zaterdag ondervroeg over de 17 geparkeerde auto’s die ze ’s nachts had bekrast in (hoofdzakelijk) de Slachthuisstraat in Ieper. D. flikte hetzelfde kunstje ook al in maart 2014. Toen trok ze krassen in meer dan zestig auto’s in de binnenstad. De gedupeerden kregen elk amper 75 euro per schadegeval.

Flink wat bewoners van de Slachthuisstraat in Ieper stelden zaterdagmorgen vast dat er krassen waren getrokken in hun wagen. Een aantal gezinnen viel zelfs twee keer ‘in de prijzen’. “Alle zestien auto’s die aan één kant van de straat geparkeerd stonden, werden beschadigd”, klinkt het in de buurt. “In de Diksmuidestraat, hier vlakbij, bleef het bij één bekrast voertuig.” De gedupeerde eigenaars deden aangifte bij de politie. Vrij snel werd de identiteit van de dader bekend. Het bleek om een 58-jarige vrouw te gaan die op de Veemarkt woont. Op camerabeelden van een schoenenzaak op de hoek van de straat is te zien hoe Magda D. met een scherp voorwerp een auto te lijf gaat. Ze beperkt zich niet tot het trekken van een kras in het voorbijlopen maar neemt bij elk voertuig de tijd om even stil te staan en extra moeite te doen. De bewoner van een flat op het einde van de straat zag haar overigens bezig op het moment dat ze het laatste voertuig in de rij bekraste.

Daderes zit in schuldbemiddeling

Magda D. werd zaterdag opgepakt en meegenomen voor verhoor. Ze deed geen moeite om te feiten te ontkennen. “Ik kon er niet aan weerstaan, het was sterker dan mezelf”, verklaarde ze. “Het spijt me, ook omdat ik de slachtoffers nooit zal kunnen vergoeden.” De vrouw zit in schuldbemiddeling en kampt met psychische problemen. Ze werd al enkele keren opgenomen in het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper. Toen ze afgelopen weekend de auto’s bekraste, wist ze goed wat de gevolgen zouden zijn. In maart 2014 flikte ze datzelfde kunstje immers ook al een keer. Toen werden op identieke wijze meer dan zestig auto’s beschadigd in de Ieperse binnenstad. Ook vijf jaar geleden werd ze snel opgepakt. Iemand die haar ’s nachts bezig had gezien, maakte videobeelden en stapte daarmee naar de politie. Magda D. verklaarde toen dat ze handelde uit frustratie. Ze werd, net zoals nu, niet aangehouden. Vandaag betaalt ze nog altijd af voor de schade die ze vijf jaar geleden veroorzaakte. De slachtoffers van toen kregen 75 euro per schadegeval toegekend. “Een aalmoes”, zegt één van hen. “Het kostte me 1500 euro om mijn wagen weer toonbaar te maken. Uit eigen zak. Dat is redelijk frustrerend. Een ander berokkent schade, blijkt geen rotte frank te hebben en dat is het dan. Daar kan ik weinig sympathie voor opbrengen.” Vorig jaar in februari werden in de Diksmuidestraat ook vijf wagens bekrast. Het is niet bekend of dat ook het werk was van de 58-jarige vrouw die vorig weekend toesloeg.