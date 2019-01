Vrouw (58) opgepakt voor bekrassen 17 wagens Christophe Maertens

13 januari 2019

19u09 0

De politie van de zone Arro Ieper heeft zaterdag een 58-jarige vrouw uit Ieper opgepakt nadat ze 17 geparkeerde wagens had bekrast. De feiten vonden plaats in de Slachthuisstraat in Ieper in de nacht van vrijdag op zaterdag. De vrouw kon via een getuige in de loop van zaterdag door de politie in de kraag worden gegrepen. De vrouw handelde alleen en wat haar beweegreden waren, is niet meteen duidelijk.