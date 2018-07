Vrouw (35) krijgt 38 maanden voor toedienen van dodelijke drugscocktail 14 juli 2018

02u27 0 Ieper De rechter heeft de 35-jarige W.S. uit Ieper veroordeeld tot een celstraf van 38 maanden voor onopzettelijke doding en drugsfeiten. De vrouw zette bij een man twee shots met een cocktail van heroïne en cocaïne. Daarna liet ze, samen met een kompaan, het slachtoffer voor dood achter in zijn zetel.

Op 17 december vorig jaar kreeg de politie een telefoontje van een thuisverpleegster. De vrouw raakte niet binnen in de woning van een patiënt in Ieper. De bewoner van die woning was zwaar dementerend en woonde samen met zijn zoon. Toen de agenten toch binnengeraakten, zagen ze de zoon levenloos in de zetel liggen. Op het eerste gezicht wees alles op een natuurlijk overlijden. Maar een maand later klapte een verdachte uit de biecht. Niet veel later werden twee vrouwen opgepakt en aangehouden, W.S. en J.V. De twee hadden het slachtoffer meegenomen naar Moeskroen om drugs te kopen. De man kreeg daarna in het huis van een van de vrouwen een mengeling van heroïne en cocaïne. Hij verloor het bewustzijn. W.S. gaf hem nog een tweede shot en ook nog een zoutoplossing in de hoop dat hij zou wakker worden, maar dat gebeurde uiteindelijk niet. Daarop brachten de twee de man naar zijn woning in Ieper en legden hem netjes in de zetel.





W.S. kreeg van de rechter nu 38 maanden cel voor het toedienen van de dodelijke shots en voor het bezit van drugs. Haar kompaan J.V. werd veroordeeld tot 28 maanden en een boete van 8.000 euro voor drugsfeiten. Voor onopzettelijke doding werd ze vrijgesproken. (CMW)