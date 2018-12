Vrijwilligers Vondels VZW worden bedankt. Eric Flamand

19 december 2018

18u10 0

Enkele dagen geleden zette Vondels vzw. hun vrijwilligers in de bloemetjes. Vondels begeleidt en ondersteunt mensen met (of met een vermoeden van) een beperking op vlak van wonen, werken en vrije tijd.Alle vrijwilligers werden uitgenodigd vanaf 15u in de Gilde in Vlamertinge voor een warm onthaal met koffie en pannenkoek. Na een lekkere pannenkoek was er een leuke kennismakingsronde met cadeautjes voor alle vrijwilligers. Omstreeks 17u werden we verwacht aan het kasteel van Vlamertinge om er volledig de kerstsfeer op te snuiven. “Kerstmagie” maakte ons kerstplaatje compleet.Na onze wandeling keerden we terug naar de Gilde voor een warme feestmaaltijd.Wens je ook vrijwilligerswerk te doen binnen Vondels. Neem gerust contact op met: info@vondels.be of 057/ 21 20 62.