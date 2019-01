Vrijgezel Els (46) stikt bij brand in haar appartement Parket vermoedt dat smeulende sigaret de oorzaak is van het drama Hans Verbeke

07 januari 2019

05u43

Bron: Eigen berichtgeving 35 Ieper In haar flat op de hoek van de Maarschalk Haiglaan en de Augustijnenstraat in Ieper is zondagnacht Els Cappoen om het leven gekomen bij een verstikkende brand. De 46-jarige vrouw, die in de horeca werkt, werd tevergeefs nog gereanimeerd. Vijf andere bewoners van het gebouw werden geëvacueerd. Volgens het parket ligt een smeulende sigaret allicht aan de basis van de brand.

Het was rond drie uur maandagmorgen toen Giovanni Florissoone (43), die op de eerste verdieping van het appartementsgebouw woont, plots wakker schoot. “Wij wonen net onder de flat van Els en ik hoorde enkele dingen vallen”, vertelt de man. “Helemaal vreemd vond ik dat niet. Els was geregeld laat op en het gebeurde wel meer dat er eens iets omviel, dikwijls was haar poes de oorzaak. Maar omdat er rare geluiden bleven komen, ben ik toch opgestaan om een kijkje te gaan nemen. Ik schrok toen ik zag dat er uit de kieren van haar deur behoorlijk wat rook kwam. Op dat moment waren ook de rookmelders al aan het loeien.” Giovanni bonkte op de deur van Els maar kreeg geen gehoor. “Ik besefte dat iedereen zo snel mogelijk naar buiten moest en ben daarom overal snel langsgelopen om alarm te slaan. We konden allemaal ontkomen maar waren bezorgd om Els. Toen ze niet reageerde terwijl we beneden aan het gebouw op haar deurbel duwden, vreesden we het ergste.” Ook de poes overleefde de brand niet.

Bewoners opgevangen bij de overburen

De brandweer werd geconfronteerd met een kleine brand die uit zichzelf gedoofd was wegens gebrek aan zuurstof. De blussers vonden snel de bewoonster. De reanimatie bleek echter vergeefse moeite. De andere bewoners reageerden verslagen. “Erg dat dit Els moet overkomen”, zegt Jacqueline Dubois die snel een jas aantrok en haar chihuahua meegrabbelde toen ze het gebouw moest verlaten. “We werden allemaal opgevangen bij buren aan de andere kant van de straat. Daar konden we enigszins bekomen van de emoties.” Het parket stelde een branddeskundige en een wetsdokter aan. Die laatste kwam tot de vaststelling dat de hevige rook bewoonster Els Cappoen het leven kostte. De vrouw stikte. De branddeskundige vermoedt dat een smeulende sigaret aan de oorzaak ligt van de brand.

“Els was een gouden kracht”

De familie van Els wilde liever niet reageren op het onverwachte verlies. Bij tearoom-restaurant Vivaldi op de Grote Markt deed men dat wel. “Els was bij ons nog niet lang aan de slag - van vorige zomer eigenlijk pas - maar toch was ze al uitgegroeid tot een onmisbare kracht”, zegt Mathijs Schoonaert, de zoon van de uitbaters. “Bij ons was Els verantwoordelijk voor de tearoom. Als het druk was, sprong ze ook bij in het restaurant. Eigenlijk was haar nooit moeite teveel. Steeds met de glimlach deed ze wat van haar verwacht werd. Gisteren nog, was ze ook bij ons. Het was onze laatste werkdag, voor we met de zaak vakantie nemen. Ze zou ervan profiteren om de muren van haar appartement te schilderen, vertelde ze me. Toen Els rond 19 uur wegging, wenste ze iedereen een fijne vakantie. Het was onwezenlijk toen de politie ons deze morgen opbelde met het verschrikkelijke nieuws. We zijn allemaal enorm onder de indruk. Dit heeft Els niet verdiend”, besluit de jongeman.