Vrijbosroute krijgt nieuw dubbelrichtingsfietspad Christophe Maertens

27 maart 2019

13u19 0 Ieper De provincie West-Vlaanderen plant werken langs de Vrijbosroute in Ieper en Langemark-Poelkapelle. “De werken kaderen in de verdere uitbouw van het netwerk van fietsroutes voor dagelijkse verplaatsingen naar school of het werk.”

De Vrijbosroute is een fietsverbinding tussen de Oostkaai in Ieper en de Staatsbaan in Kortemark. Het eerste deel bevindt zich langs de oevers van het Ieperleekanaal. Vanaf Boezinge gaat het verder langs de vroegere spoorwegroute naar Kortemark. Aan de route zijn nu werken gepland. “In een eerste fase wordt een dubbelrichtingsfietspad van 2,7 meter breed aangelegd tussen de Noorhofweg in Ieper en het Ieperleekanaal”, zegt gedeputeerde voor Mobiliteit Jurgen Vanlerberghe. “Tussen het Ieperleekanaal en de Hooyaardstraat in Langemark-Poelkapelle wordt een dubbelfietspad van 2,50 meter breed en 5,5 kilometer lang aangelegd. Daarnaast worden de bruggen over de Martjesvaart in Langemark en Ieperleekanaal in Boezinge gerenoveerd en verstevigd. In een tweede fase, vermoedelijk in de zomer of het najaar van 2020, volgt de herinrichting van de bedding tussen de Hoogledestraat in Kortemark en de Hooyaardstraat in Langemark-Poelkapelle.”

De kostprijs voor de werken in de eerste fase wordt geraamd op 2.834.533 euro en worden gedragen door de provincie. Voor de werken van de eerste fase worden 190 dagen gerekend en ze zouden dit najaar starten.