Vriendjesdag in de bib Redactie

17 februari 2019

11u38 0 Ieper De Jeugdboekenmaand komt eraan en daarom is iedereen op zaterdag 2 maart welkom in de bib van Ieper.

Op 2 maart kunnen tussen 9.30 uur en 11.30 uur jonge en wat minder jonge lezers in de bib van Ieper terecht voor de start van de Jeugdboekenmaand. Op het programma staat het gekende buffet vol lekkers, voorleesmomenten en de teken- en kleurwedstrijd. Op de smartphone of tablet kan vanaf die dag het Vriendenspel worden gespeeld. En in het Vriendenboek kan iets worden achtergelaten.