Vrienden maken fietstocht langs frontlijn VAN IEPER NAAR BAZEL OM EERSTE WERELDOORLOG TE HERDENKEN CHRISTOPHE MAERTENS

04 april 2018

02u33 0 Ieper Onder de naam CcorCyclingChallenge rijden momenteel twaalf renners een deel van een frontlijnroute. Ze vertrokken afgelopen weekend in Ieper en eindigen overmorgen in het Zwitserse Bazel. De deelnemers zijn renners van allerlei slag, onder hen ook drie broers waarvan een ex-beroepsrenner.

In Ieper zijn dit weekend twaalf renners vertrokken voor een rit langs de frontlijn in het kader van 100 jaar WO I. De tocht loopt tot in Bazel, waar het front tijdens de oorlog zijn eindpunt had.





"Ik fiets vaak en daarom heb ik deze tocht op poten gezet", aldus initiatiefnemer Jonathan Bervoet uit Wijtschate. De man werkt als sportverzorger bij C-Core in Ieper, een bedrijf dat sporters begeleidt. "Een paar collega's hadden een wandeltocht georganiseerd en ik wou als wielrenner eigenlijk ook wel iets doen. Het leek mij gepast om een activiteit rond de oorlog uit de grond te stampen, vooral omdat we nu nog in de herdenkingsperiode van 100 jaar WO I zitten. Tijdens onze trainingsritten in de regio hier, rijden we trouwens heel vaak tussen de Britse begraafplaatsen. De band met het oorlogsverleden is er dus wel een beetje."





150 km per dag

Jonathan maakte gebruik van de bestaande frontlijnroute die eigenlijk loopt van Nieuwpoort tot in Bazel. De route begint in Ieper en passeert in Albert, Soissons, Reims, Verdun om ten slotte op 6 april te eindigen in Zwitserland. De trip bedraagt in totaal iets meer dan 1.000 km. "Er zitten wel een paar zware ritten in. Gemiddeld rijden we 150 km per dag." Zondag stond er een korte etappe op het programma om de fietsers toe te laten de Ronde van Vlaanderen nog te kunnen volgen. "Er zit echter wel een rit bij van 179 km in de Vogezen. Dan nog een van 160 km, ook in de Vogezen en met drie cols. De laatste rit is dan weer een korte, want in Bazel wordt niet meer overnacht. Het wordt daar douchen en dan met de bus terug naar huis."





"Of hier veel voorbereiding aan was? Wees gerust, heel veel voorbereiding", klinkt het. "Het was een hele klus om hotels en sponsoring te zoeken. Ik ben er half oktober aan begonnen. Gelukkig zit ik een beetje in het wielermilieu, zodat ik wel wat kon loskrijgen bij wielerploegen."





Bevoorrading

De vader van Jonathan rijdt mee in een bestelwagen als begeleider.





"Mijn voertuig zit vol bevoorrading voor de fietsers. Het is dan ook de bedoeling dat geen van de deelnemers honger heeft onderweg. We hebben ook gekeken waar er winkels en warenhuizen liggen op de route, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Mijn zoon heeft trouwens heel wat informatie ingewonnen over sportvoeding."





Tussen de deelnemers aan de tocht ook drie broers uit Kemmel: Pieter, Stijn en Thomas Joseph. Die laatste is een heel verdienstelijk cyclocrosser. Zijn broer Stijn is een tijd profrenner geweest.