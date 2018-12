Vredeslicht van Bethlehem naar Ieper Christophe Maertens

10 december 2018

Het Vredeslicht komt op 21 december voor het eerst naar Ieper. De stad is op zoek naar 100 lantaarndragers.

“Het vredeslicht wordt jaarlijks vanuit Bethlehem via Israël overgevlogen naar Europa, meer bepaald Oostenrijk”, aldus de stad. “Vandaaruit wordt het verder verspreid over Europa. De idee achter het initiatief is dat mensen het Vredeslicht met elkaar delen, over grenzen, over leeftijden en religies heen. Het Vredeslicht brengt mensen samen in deze donkere periode van het jaar.” Op 21 december komt het Vredeslicht voor het eerst naar Ieper. “Jongeren uit de Ieperse Zusterstad Siegen brengen het Vredeslicht vanuit Duitsland tot bij ons. Het Vredeslicht wordt om 17u ter hoogte van de Rijselpoort overhandigd aan het stadsbestuur van Ieper. Daar wordt het licht voor een eerste keer gedeeld. De stad voorziet in 100 lantaarns om het licht naar de binnenstad te brengen. De stad zoekt dus 100 inwoners, jong en oud om deze lantaarns te dragen. Uiteraard is iedereen welkom om met fakkels, kaarsen, lantaarns naar de Rijselpoort te komen om het Vredeslicht met elkaar te delen en daarna te voet naar de binnenstad te brengen.” Op de binnenkoer van de Lakenhalle wordt aansluitend op de lantaarntocht een korte Vredeswake georganiseerd en kan iedereen zijn of haar vredesboodschap neerschrijven in het Vredesregister dat de stad op 21 december opent.”

Na de wake wordt het Vredeslicht opgesteld in de inkomhal van het In Flanders Fields Museum waar iedereen die het wil tot op 31 december het Vredeslicht kan ophalen om het te delen met familie, mensen uit de vereniging, de instelling,… Uiteraard blijft het ook mogelijk om een boodschap in het Vredesregister te schrijven. Word jij één van de 100 lantaarndragers, schrijf je dan in via vrede@ieper.be.