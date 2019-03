Vredesfonds zoekt jongere om te zetelen in selectiecomité vredesprijs Christophe Maertens

12 maart 2019

14u42 0 Ieper Het Vredesfonds van Stad Ieper zoekt een mondige jongere om in gesprek te gaan met internationale wetenschappers en journalisten.

Het vredesfonds zoekt iemand die zijn mening kan formuleren over onze samenleving, interesse heeft voor internationale politiek en vrede en die kan zetelen in het Internationale selectiecomité voor de vredesprijs. De driejaarlijkse vredesprijs van de stad Ieper beloont een persoon of organisatie die zich inzet voor wereldvrede. Onder andere The White Helmets en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege kregen die prijs al in het verleden. Volgend jaar wordt de prijs voor de zevende keer uitgereikt. Later dit voorjaar duidt het selectiecomité de genomineerden aan.

Het Vredesfonds van de stad Ieper wil een vertegenwoordiger van de Ieperse jeugd voor het internationale selectiecomité voor de vredesprijs 2020. In dat selectiecomité zitten onder andere journalisten, vertegenwoordigers van ngo’s en wetenschappers. Kandidaten moeten in Ieper wonen en jonger dan 25 jaar zijn. Je moet je op 10 en 11 mei ook kunnen vrijmaken en Engels mag geen probleem zijn. Je kandidatuur moet voor 1 april binnen zijn bij het Vredesfonds Stad Ieper aan het Sint-Maartensplein 3 in 8900 Ieper of via vrede@ieper.be.