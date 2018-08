Vredesboodschap van 12 uur lang WIM OPBROUCK LEIDT MORGEN 'PEACE TO THE WORLD' IN GOEDE BANEN CHRISTOPHE MAERTENS

24 augustus 2018

02u32 0 Ieper Op de Grote Markt in Ieper vindt morgen het slotevent plaats van GoneWest, het culturele herdenkingsluik van de provincie rond 100 jaar WO I. Curator van dienst is Wim Opbrouck. "We moeten de oorlog militair herdenken, maar ik wil hier vooral een pacifistisch statement brengen."

Een herdenkingsprogramma zoals GoneWest in stilte eindigen kan niet. Met wat morgen tijdens de vredesmanifestatie 'Peace to the World' op het podium komt, zal dat ook niet het geval zijn. Wie daarvoor zorgt, is Wim Opbrouck. De acteur en muzikant werd als curator aangetrokken door de provincie. "Wat ik met WO I heb? Ach, als je in deze regio bent geboren, dan zit die oorlog in je DNA", aldus de man. "Bij mij begon het in Bavikhove en Harelbeke, waar ik woon. Die plaatsen hebben een eigen oorlogsgeschiedenis die niet zo gekend is. Maar ik groeide op met die plaatselijke verhalen." Later werd de interesse bij de acteur versterkt bij de voorbereiding aan de reeks 'In Vlaamse Velden'. "Ik wou de rol die ik daar kreeg absoluut spelen en heb mij toen beginnen te verdiepen in de oorlog", klinkt het. In zijn zoektocht naar kennis over de oorlog botste Wim - hoe kan het anders - op Piet Chielens van IFFM. "Piet was een kompas voor mij. Hij organiseerde de vredesconcerten in Passendale. Ik was daardoor enorm geïnspireerd en voelde me er ook door aangetrokken."





Offer van toeschouwers

GoneWest klopte voor de 30.000ste Last Post al aan bij de West-Vlaming. De acteur zette toen een 'Ode aan de Ode' op poten. "Toen dat voorbij was vroeg men mij om het slotevenement te cureren. Ik wou dat wel doen, maar niet in de vorm van een festival of een avondvullend programma. Ik wou iets dat lang duurt, dat een offer vraagt van zowel toeschouwers als artiesten. Ik wou de herdenkingsperiode met iets groots en meeslepend afsluiten." 'Peace to the World' wordt dan ook een 12 uur durend evenement, waarbij de optredens elkaar zonder veel tussenpozen opvolgen.





Boodschap van U2

De naam 'Peace to the World' vond Wim Opbrouck in de herdenkingsboeken die bij elke militaire begraafplaats horen. "Vaak schrijven bezoekers daar de boodschap 'Peace to the World' in. Ik vind dat zeer ontroerend en ik ben dat dan ook beginnen doen. Het is eigenlijk een naïeve wens, want vrede bestaat niet. Het is een utopie."





Voor zijn programma had de curator graag enkele grote namen in petto, zoals Bob Dylan en U2. "Er zijn echter limieten", glimlacht Wim. "Het was wel fijn dat sommigen toch oor hadden naar ons project. U2 antwoordde bijvoorbeeld met: 'I wish you good luck with this event to promote peace and the power of humanity.'" Aan het evenement nemen enkele lokale artiesten deel. Onder meer de harmonie Ypriana, maar ook een schooltje uit Langemark-Poelkapelle dat een rap met Brihang brengt. 'Peace of the World' begint om 14 uur en eindigt om 2 uur zondagochtend.