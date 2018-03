Vragen rond verklaringen schepen De Roo 29 maart 2018

Op de laatste gemeenteraad in Ieper stelde oppositiepartij sp.a zich vragen bij enkele uitspraken van schepen Stephaan De Roo (CD&V).





"In een interview lezen we dat De Roo de heraanleg van de Leet, Boezinge en Vlamertinge in een volgende legislatuur wil meemaken als schepen. Hij zegt dat de ontwerpen daarvoor al klaar liggen. Welke ontwerpen? Hoe kunnen de ontwerpen al klaar liggen als de gemeenteraad daar nog niet de eerste letter over gelezen heeft", aldus Philip Bolle (sp.a). Begin maart stuurde de schepen ook een persverklaring de wereld waarin hij uithaalt in het kader van de voedselcrisis, ondertekend als schepen. Tenslotte blijkt de schepen voorstander te zijn van het doortrekken van de A19 bij de heraanleg van de N8. Dat liet hij horen op een debatavond van het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) "Het zou mij van mijn stoel blazen, mocht de burgemeester nu plots voorstander zijn van het doortrekken van de A19", zegt Bolle. "Op die debatavond was de schepen daar als vertegenwoordiger van zijn partij, niet namens het schepencollege", reageert burgemeester Jan Durnez (CD&V). "Citaten uit de krant hebben geen statuut als beslissing van het schepencollege. Tenslotte wordt het begrip 'ontwerp' door de media soms onzorgvuldig gebruikt. Die werken zij een 'work in progress' en worden uiteraard aan de gemeenteraad voorgelegd." (CMW)