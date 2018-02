Vragen over herinrichting openluchtzwembad 07 februari 2018

Volgens oppositieraadslid Emmily Talpe (Open Ieper) is de stad in de fout gegaan bij de opmaak van het project 'Herinrichting Openluchtzwembad'. "Uit het juryverslag blijkt dat het Ieperse project bij de juryleden veel vragen oproept", klinkt het. Bevoegd schepen Jef Verschoore (CD&V) is niet akkoord. "De jury heeft de visie op het geheel positief beoordeeld en we gaan door met het project." Sinds 2017 subsidieert de Vlaamse overheid stadsvernieuwingsprojecten. Vorig jaar was het thema 'Groen in de Stad', waarop Ieper intekende met het project 'Herinrichting Openluchtzwembad'. "Belangrijk criterium voor het ontvangen van een subsidie is dat het project een vernieuwend karakter moet hebben", zegt Talpe. "Het project mist echter het grote verhaal, zegt de jury. Belangrijk is dat de jury het betreurt dat de zwemfunctie niet opnieuw wordt voorzien. In zijn eindoordeel besluit Vlaanderen het project niet te subsidiëren. Onze stad loopt zo tot 500.000 euro mis." Schepen Verschoore zegt dat de jury stelt dat het project wél voldoet wat visie betreft, maar dat het voorstel voorlopig nog te prematuur is. "In het verslag staat nergens dat er wordt betreurd dat er geen zwemfunctie meer wordt voorzien." (CMW)