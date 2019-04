Vos houdt lelijk huis in kippenren technische dienst Christophe Maertens

15u19 1 Ieper Drie kippen van de technisch dienst in Ieper zijn (wellicht) door een vos doodgebeten. Een stadsmedewerker vond de slachtoffers vrijdagochtend toen hij aan zijn dagtaak begon.

“We houden hier aan de lokalen van de technische dienst enkele kippen. Toen ik hier deze ochtend arriveerde, waren er drie hennen dood. Een andere kip was gewond. Er lagen overal pluimen, het is net een slagveld”, zegt Brian Claeys, die de kippenren wat onderhoudt. “Er is een omheining van anderhalve meter hoog, maar de vos klom daar over. Het is erg jammer, want ik was heel blij dat ik zo’n mooie kippen had. We hadden er elke dag eieren van.” De stadsmedewerker weet niet hoe de vos te stoppen. “Misschien moet ik een jager inschakelen. In ieder geval hoop ik dat de sluwe viervoeter wegblijft. Plezant is dit niet.”