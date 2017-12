Vort'n Vissers tappen 100 uur lang pintjes 02u28 0

In de Sint-Jacobsstraat blijft het café van de Vort'n Vis naar jaarlijkse gewoonte 100 uur lang open, tot maandagmiddag nog. Op donderdagavond legden de vrijwilligers de betonmolen stil en nodigden ze hun buren uit voor een rondleiding in het afgewerkte deel van hun nieuwe gebouw. "Zowel het café als de sanitaire ruimte, inclusief douches, de keuken en het kantoor, zijn al in gebruik. De komende maanden worden ook de vier repetitieruimtes en twee ateliers afgewerkt, met aanpalend een dakterras, inclusief onze ecologische dakmoestuin", verduidelijkt Zeger Verbeke. Na een nachtje doordrinken op de tonen van bluesband Nightlife gingen de vegan pannenkoeken gisterenmorgen vlot binnen. Gisterenavond was er de 'old punx never die'-fuif. "Benieuwd hoeveel er fris genoeg zullen zijn om mee te rijden met de tweewielers van de Zombie Cats." Wie houdt van wat stevige hardcore, wordt vanavond verwacht voor optredens van onder meer het Ieperse 'Mark My Way'. (DCH)