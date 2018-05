Vorstenpaar woont 11 novemberviering bij 16 mei 2018

De stad Ieper kreeg heuglijk nieuws, namelijk dat het Belgisch vorstenpaar op 11 november de plechtigheid naar aanleiding van de herdenking 100 jaar Wapenstilstand zal bijwonen. "We kregen vandaag (gisteren, red.) een brief van het Koningshuis met het bericht", aldus burgemeester Jan Durnez (CD&V). "We zijn daar uiteraard blij mee. Het is de laatste plechtigheid in het kader van de 100 jaar herdenkingen."





Voor de vorsten starten de dag van 11 november in Brussel, gaan dan naar Mons om ten slotte in Ieper te eindigen. (CMW)