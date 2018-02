Voortaan heel jaar door kortingen met Cupido 13 februari 2018

02u51 0 Ieper In de regio Ieper kunnen geliefden in februari tijdens 'Cupido in Ieper' bij zeven trouwleveranciers genieten van kortingen en andere voordelen.

"Je kunt het vergelijken met een trouwbeurs. Je kan van de ene zaak naar de andere wandelen om inspiratie op te doen en je slag te slaan met korting", zegt Marlies Maddens, weddingplanner onder de naam Dame Blanche. Marlies is de nieuwste aanwinst binnen Cupido In Ieper, dat al vijf jaar actief is. "In principe kun je tijdens onze actie in één dag tijd je volledige trouwdag plannen", vult Charlotte van Juwelier Vandromme aan.





"We merken dat mensen nog altijd liefst een beroep doen op handelaars uit eigen streek. Een persoonlijke aanpak is belangrijk en zéker als het voor die ene speciale dag in je leven is", aldus Marlies. Deelnemende handelaars zijn bruidsmode Els Lucienne, ceremoniekledij De Kleine Winst, Juwelier Vandromme, drukkerij inDRUK, Fotografie Kestelyn, Bloemsierkunst Julie en ceremoniemeester en weddingplanner Dame Blanche. Verder pakken de deelnemers van 'Cupido In Ieper' uit met een nieuw logo en huisstijl, een nieuwe website en er zijn ook plannen voor de toekomst.





Ladies Night 3.0

"We willen van 'Cupido In Ieper' een echt merk maken dat het hele jaar door klinkt. Koppels met trouwplannen zullen niet enkel nog in februari van ons horen, maar het hele jaar door. Zo nemen we ook deel aan de Ladies Night 3.0 op 1 maart in de Oude Weverij."





Meer info op www.cupidoinieper. (CMW)