Voormalige friturist daagt niet op in rechtbank

De rechter in Ieper heeft een 53-jarige frituuruitbater veroordeeld voor inbreuken op de voedselveiligheid in zijn frituur in de Fochlaan in Ieper. De man kreeg een geldboete van 3.000 euro, de helft met uitstel. Ook zijn bedrijf moet een boete van 1.500 euro betalen. De feiten speelden zich af tussen 3 juni en 9 september 2016. T.D., die momenteel in Spanje zou wonen, stuurde zijn kat naar de rechtbank. De vijftiger kreeg in zijn frituur twee keer voedselinspecteurs over de vloer. Bij het eerste bezoek werden een aantal overtredingen vastgesteld. T.D. kreeg de kans om alles in orde te brengen, maar deed dat niet. Hij werd ook beschuldigd van laster omdat hij een inspecteur zou hebben uitgescholden, maar daarvoor werd hij vrijgesproken. (CMW)