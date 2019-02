Voormalig schepen van Financiën ontkent dat stad in slechte papieren zit: “Ieper is wel financieel gezond” Christophe Maertens

27 februari 2019

17u14 0 Ieper “Ieper is financieel wel gezond.” Oppositieraadslid en voormalig schepen van Financiën Dieter Deltour (CD&V) is boos dat de huidige meerderheid de indruk wekt dat de beleidsvoerders uit de vorige legislatuur de stadskas zouden hebben leeggezogen. “We bedoelden eigenlijk dat de toestand ontnuchterend is tegenover de ambities en de uitdagingen die ons te wachten staan, zonder te vingerwijzen naar het verleden”, verduidelijkt schepen Eva Ryde (N-VA).

Bij de voorstelling van het bestuursakkoord zei de nieuwe coalitie nog dat de ruimte voor investeringen beperkt is. “Ondanks de rooskleurige berichten in het verleden over de toestand van de Ieperse stadskas is de realiteit ontnuchterend. De financiële ruimte om te investeren is eerder beperkt.”

Tegenstrijdig

Bij CD&V, dat de vorige legislaturen de dienst uitmaakte in Ieper, en dan vooral bij gewezen schepen van Financiën Dieter Deltour schoot die boodschap in het verkeerde keelgat. Het raadslid zette tijdens de gemeenteraadszitting de puntjes op de i. “De meerderheid beweert dat de financiële toestand ‘ontnuchterd’ zou zijn ‘ondanks de rooskleurige berichten’ die daarover verschenen zijn”, zegt Deltour. “Ik vind dat een vreemde bewering, gezien pas onlangs het budget en de meerjarenplanning werden vastgesteld. Zoals altijd werd toen in alle openheid gecommuniceerd over het budget en over de financiële cijfers van de stad. Deze cijfers waren positief.” Deltour vindt het vooral vreemd dat net de huidige meerderheid in het verleden altijd gezegd heeft dat de stadskas helemaal niet leeg was en dat er een solide basis was om op te bouwen.

Financiële reserves

Deltour staaft zijn betoog met enkele cijfers van november 2018. Daaruit blijkt dat de stad een financiële reserve had van 43,98 miljoen euro, terwijl het OCMW 10 miljoen euro in de kas had, naast nog een historisch belegging van 8 miljoen euro. “De stadsrekeningen uit de vorige legislatuur toonden in 2014 een overschot van 8,64 miljoen, in 2015 9,64 miljoen, in 2016 9,01 en in 2017 6,98 miljoen euro”, verduidelijkt het raadslid. “De leninglast is laag en de schuld per inwoner is lager dan het gemiddelde in West-Vlaanderen of Vlaanderen.”

De situatie is ontnuchterend tegenover onze ambities en de uitdagingen, maar dat wil niet zeggen dat we met de vinger wijzen naar het verleden Schepen Eva Ryde

Ambities

De financiële dienst plant nu voor 42 miljoen euro aan investeringen, exclusief rioleringswerken. “Zonder de financiële reserves aan te spreken”, zegt schepen van Financiën Eva Ryde (N-VA). “We moeten rekening houden met enkele evoluties. Zo hebben we nog geen duidelijk zicht op de impact van de taxshift. Dat is een van de maatregelen van de overheid die een grote invloed kan hebben op de ontvangsten van de stad. De mindere inkomsten zullen sterk doorwegen en dat betekent minder ruimte bij leningen, wat mogelijke investeringen kan fnuiken. Ook met de lopende projecten uit de vorige legislatuur, zoals bijvoorbeeld de collectorwerken, de restauratie van de Lakkenhalle en de herinrichting van het Leet moeten we rekening houden. Ook dat heeft een invloed op de ruimte om te investeren. De situatie is ontnuchterend tegenover onze ambities en de uitdagingen, maar dat wil niet zeggen dat we met de vinger wijzen naar het verleden.”

“Dan moet u dat ook zo communiceren”, reageert Deltour. “De stad Ieper is financieel gezond. Het is aan de huidige meerderheid om rekening te houden met wat op hen afkomt. Dat moesten wij ook doen.”