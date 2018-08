Voormalig Eandis-gebouw te huur 31 augustus 2018

02u28 0 Ieper Aan Ter Waarde op het Ieperse Business Park staat een uniek gebouw te huur.

"Het gaat om het voormalig gebouw van Eandis", aldus Bruno Holthof van Accentis, dat het gebouw te huur stelt. "Eandis verhuist naar een groter pand op dezelfde site."





Het bouwwerk werd opgetrokken in 1999 en heeft opvallende architecturale kenmerken.





"Een mogelijkheid is om de onderste verdieping op te splitsen in afzonderlijke ruimtes voor KMO's."





De constructie heeft een totale oppervlakte van 11.236 vierkante meter en een bruikbare oppervlakte van ongeveer 5.500 vierkante meter. Het gebouw heeft een kelderruimte en meerdere sanitaire blokken. Er kunnen 50 voertuigen parkeren.





Meer info via www.accentis.com