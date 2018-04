Voorbereiding baggerwerken begonnen 10 april 2018

Weldra beginnen de baggerwerken aan Dikkebusvijver. Een aannemer ging gisteren van start met de voorbereidendingswerken.





"Het gaat om aanvoeren van het materiaal en het verhogen van de berm rond het slibbekken", aldus Kathleen De Schepper van De Watergroep. "Tegen midden mei zullen de voorbereidende werken achter de rug zijn en starten de ruimingwerken."





De baggerwerken van Dikkebusvijver zijn nodig omdat grond uit Heuvelland in de vijver terechtkomt via de Kleine Kemmelbeek. Die beek kent een sterk verval, wat zorgt voor veel erosie. Het ruimen van de vijver is nodig om de verschillende functies ervan te vrijwaren. De hoofdfunctie van de vijver is drinkwaterwinning. Ongeveer 80 procent van het volume drinkwater dat de stad Ieper verbruikt, komt uit de vijver. Ook nevenfuncties als recreatie en natuur zijn belangrijk.





Daarnaast vormt Dikkebusvijver een belangrijke waterbergingsruimte: bij hevige en langdurige neerslag kan het overtollige oppervlaktewater in de vijver vastgehouden worden en zo de stad Ieper vrijwaren van wateroverlast. De ruimings- en verdiepingswerken zijn een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de stad Ieper en de Watergroep. Ze worden uitgevoerd door de firma nv De Roeck uit Melsele. De kostprijs bedraagt 602.353 euro. Er wordt 55 procent Europese subsidie voorzien.





