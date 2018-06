Voor rechter wegens verkoop wapentuig 27 juni 2018

Een vrouw die in Ieper een brocantewinkel uitbaat, staat terecht voor verboden wapenbezit. In het winkeltje van B.M. (50) lagen enkele militaire spullen te koop en in de woning trof de politie een geweer aan. Ze riskeert een boete van 1.200 euro. De openbare aanklager vraagt ook de verbeurdverklaring van de wapens. "Ik wist niet dat ik slecht handelde", verklaarde ze aan de rechter. Haar raadsman gaf wat duiding. "Het geweer is niet van haar, maar van haar vader. Er hing een prijskaartje aan, maar dat was van de aankoop", zegt de raadsman. "Het grootste deel van de voorwerpen zijn bewerkt en niet meer bruikbaar, het zijn militaire artefacten, verkocht als souvenir." Vijf granaten bleken wel nog gevaarlijk. "Maar dat wist mijn cliënt niet." Ook voor het bezit van een honkbalknuppel en een ketting vraagt de vrouw de vrijspraak. "Waarom gaat men niet eens kijken in Hill 60, waar ook zulke spullen worden verkocht. Ik heb de indruk dat deze zaak tegen mijn cliënt een soort testcase is van het parket." Vonnis op 27 juli. (CMW)