Voor rechter voor drugsdode

10 juli 2018

Twee vrouwen uit Ieper staan voor de Ieperse rechter omdat ze een drugsdode op hun geweten zouden hebben. J.V. (49) en W.S. (35) riskeren 40 maanden effectief.





Op 17 december werd een man dood aangetroffen in het huis van zijn zwaar dementerende vader, na een telefoontje van een thuisverpleegster. Op het eerste gezicht wees alles op een natuurlijk overlijden. Een maand later klapte tijdens een onderzoek een verdachte uit de biecht. Hij wees twee vrouwen aan als schuldigen. Het duo werd aangehouden. De twee hadden het slachtoffer meegenomen naar Moeskroen om drugs te kopen. De man kreeg een mengeling van heroïne en cocaïne en hij verloor het bewustzijn. De twee dames gaven hem nog een tweede shot en een zoutoplossing in de hoop dat hij weer beter zou worden.





Daarop brachten ze hem naar huis en legden hem netjes in de zetel. Nu staan ze terecht voor onopzettelijke doding door gebrek aan voorzichtigheid. Volgens meester Christine Onraet, de raadsman van J.V., is het niet zeker dat de man stierf aan een overdosis. Ook de advocaat van W.S., meester Herman Baron, zegt dat er geen bewijs is voor de onopzettelijke doding en vraagt de vrijspraak. Vonnis nu vrijdag 13 juli.





(CMW)