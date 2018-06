Voor rechter na lossen schoten 13 juni 2018

02u29 0

Een 62-jarige man uit Ieper staat voor de rechter in zijn stad nadat hij met een vuurwapen vijf keer in het rond schoot. Niemand raakte daarbij gewond. De man pleegde de feiten omdat hij blijkbaar was bestolen. De openbare aanklager vorderde 8 maanden cel en een geldboete voor de beklaagde. Ook wordt de verbeurdverklaring gevraagd van de Smith & Wesson 357 waarmee werd gevuurd. M.D. is al 24 jaar sportschutter, en de rechter merkte op dat zo iemand weet dat hij niet zomaar in het rond kan schieten. "Het is een spijtige zaak, maar ik kan het niet meer ongedaan maken", aldus de beklaagde. Vonnis vandaag. (CMW) (CMW)